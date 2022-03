Wat moet u weten voor start play-offs? Anderlecht en OHL schuiven elkaar favorietenrol door

In Play-off I wordt het een strijd tussen titelverdediger Anderlecht, OH Leuven, Standard, Club YLA en het verrassende Racing Genk.

De ploegen in Play-off II hoeven overigens geen degradatie te vrezen. Zij spelen vooral voor de eer om niet laatste te eindigen. Aalst sluit op dit moment de rij, maar ook White Star Woluwe en Charleroi moeten de rode lantaarn nog vrezen. Zulte Waregem en Gent zijn in principe een klasse sterker en hebben bovendien een grote bonus. Gent miste op een haar na Play-off I.

Het competitieformat in de Scooore Super League ziet er net wat anders uit dan dat van de Jupiler Pro League. In de reguliere competitie nemen 10 ploegen het tegen elkaar op om uiteindelijk verdeeld te worden in twee groepen van 5 in Play-off I en Play-off II.

Anderlecht: titelverdediger, Tessa Wullaert, maar niet meer zo dominant als vroeger

"We kunnen niet meer altijd alles winnen. Eigenlijk zou het een enorm succes voor de ploeg zijn als we dit jaar de titel pakken."

"Maar wat de mensen soms niet weten, is dat dit niet meer dezelfde ploeg is", zegt trainer Johan Walem. "We hebben niet meer dezelfde kern als vorig seizoen. We werken aan een nieuwe visie met meer jeugd. We hebben hard gewerkt om de nieuwe speelsters in te passen, maar ik had zelf niet verwacht dat we er als eerste aan zouden beginnen."

Anderlecht begint als 1e aan de play-offs met 23 punten, eentje meer dan OH Leuven. Al staat er wel een sterretje achter, want eigenlijk gaat het maar om 22,5 punten. Anderlecht verdedigt zijn titel. Paars-wit werd de voorbije 4 seizoenen al kampioen van België.

Is het een ramp als ze niet fit is? "Dat kan ik als coach niet zeggen. De andere speelsters werken ook hard, maar het is niet makkelijk om de concurrentie aan te gaan met Wullaert. Zij is het uithangbord van Anderlecht, van de Red Flames, van het Belgische voetbal."

Wie Anderlecht zegt, zegt Tessa Wullaert. Haar statistieken blijven ongezien met 26 goals en 15 assists, maar zij sukkelde de voorbije weken met een enkelblessure. "We hopen dat ze fit is voor de eerste match tegen Genk. Fysiek en mentaal, want ze heeft moeilijke weken achter de rug na de Gouden Schoen. Maar ze is een echte prof, dus ze doet er alles aan om klaar te zijn."

Er waren dit seizoen ook veel blessures bij Anderlecht. "We hebben het lang zonder kapitein Laura De Neve moeten doen. Hopelijk is zij nu fris en helemaal fit voor de play-offs. Onze spits Ella Van Kerkhoven heeft zelfs nog niet gespeeld."

"Het zou ook niet goed zijn om opnieuw kampioen te worden met een straat voorsprong. Als je naar de kernen kijkt, dan zijn er drie of vier ploegen met evenveel kwaliteiten. En ik hoop dat het spannend wordt in Play-off I. Dat is belangrijk voor het vrouwenvoetbal. Elke wedstrijd zal een echte finale zijn."

Ook al begint Anderlecht er vanmiddag tegen Genk aan als nummer 1, de favorietenrol wil Johan Walem niet opnemen. "Als er één ploeg is die druk zal ervaren, is het OH Leuven. Zij zijn de te kloppen ploeg, niet Anderlecht."

De mening van de tegenstander: "Tessa Wullaert kan in haar eentje een ploeg kampioen maken in België", denkt OH Leuven-coach Jimmy Coenraets. "Dat hebben we vorig jaar gezien en dat zie je ook nu weer aan haar statistieken. Ze kennen deze situatie ook, ze werden de laatste jaren altijd kampioen. Zij hebben ervaring met dit soort momenten. Voor ons is dit volledig nieuw."

OH Leuven: goede omkadering, ijzeren defensie, maar geen titelervaring

OH Leuven heeft zich dit seizoen ontpopt tot dé uitdager van paars-wit. De Leuvenaars stonden een tijd op kop, maar na puntenverlies tegen Genk en Club YLA in het slot van de reguliere competitie beginnen ze eraan op plek 2.

"Er zijn twee kanten aan dat verhaal", zegt coach Jimmy Coenraets. "Ik zou kunnen zeggen dat we altijd als 2e wilden starten, wat ook wel zo is. Het initiële doel was om 2e te worden en het verschil met Anderlecht zo klein mogelijk te houden. Dat is gelukt, maar we zijn wel enorm teleurgesteld door het puntenverlies in de afgelopen maand."

"We hebben de kans gehad om 1e te eindigen en dan heb je alles zelf in de hand. Vooraf had ik voor die 2e plaats getekend, het is dubbel."

OH Leuven won nog nooit een landstitel. "Dit zou heel veel betekenen voor ons en het is ook een belangrijke factor in de strijd om ons talent. Er wordt enorm aan sommige speelsters getrokken, ze maken aanspraak op een transfer naar het buitenland, dus een eventueel Europees ticket zou kunnen helpen om ze nog iets langer bij ons te houden."