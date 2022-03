Voorzitter Internationaal Paralympisch Comité: "Geschokt door wat er in de wereld gaande is"

Alvorens alle atleten welkom te heten en succes toe te wensen in Peking begon Andrew Parsons met een vredesboodschap. "Als voorzitter van een organisatie die inclusie als kernwaarde heeft en waarin diversiteit gevierd en omarmd wordt, ben ik geschokt door wat er momenteel in de wereld gaande is", sprak Parsons.



"De 21e eeuw is een tijd voor dialoog en diplomatie, niet voor oorlog en haat", aldus Parsons, die hekelde dat Rusland de Olympische Vrede geschonden heeft door Oekraïne binnen te vallen.



"De Olympische Vrede, voor vrede tijdens de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen, is een VN-resolutie die ondertekend is door 193 lidstaten van de Verenigde Naties en moet gerespecteerd worden."



"Als IPC streven wij naar een betere en inclusievere wereld, vrij van discriminatie, vrij van haat en vrij van conflicten. Op de Paralympische Spelen zullen atleten uit 46 landen strijden met elkaar, niet tegen elkaar. Dankzij sport komt het beste in de mens naar boven en worden de waarden van een vredevolle wereld benadrukt."



"Het IPC roept de wereldleiders op om samen te komen, net zoals de atleten hier, en vrede en verdraagzaamheid uit te dragen. In deze wereld moeten we verbroederen, niet verdelen."