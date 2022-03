Tim Wellens: "Ik ben een kanshebber", Victor Campenaerts: "Hij is de ideale mix"

Lotto-Soudal toont ook voor de Strade Bianche ambitie. Tim Wellens wil zijn gemiste Omloop Het Nieuwsblad goedmaken, Victor Campenaerts wil de kopman in de finale bijstaan. "Je moet voor deze koers de mix van een Vlaamse en Waalse coureur hebben: ik denk dat Tim daar de ideale man voor is."

Tim Wellens haakte zaterdagochtend enkele uren voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad af door ziekte. In Siena is hij er een weekje later wel weer bij voor de Strade Bianche. "Ik ben gelukkig hersteld", zegt een opgeluchte Wellens. "De timing was heel slecht. Ik was superteleurgesteld en ik heb de Omloop met pijn in mijn hart op televisie gevolgd." "Er zijn natuurlijk ergere zaken in het leven, maar de Omloop was mijn eerste doel en ik voelde me er klaar voor. Het was pijnlijk." "Ik had dus liever zaterdag al iets laten zien, maar morgen krijg ik een tweede kans." Bestempelt Wellens zichzelf dan als favoriet? "Ik wil in elke koers starten met de ambitie om te winnen. Dat zal morgen zeker niet anders zijn. Ik zie mezelf als een kanshebber om te winnen."

Campenaerts: "Het was frustrerend, maar snap dat je zegt: waar is die gast mee bezig?"

Victor Campenaerts werd fraai 5e in de Omloop en 6e in de GP Samyn. En toch is de uurrecordhouder niet vrij van kopzorgen: hij kampt met een ribblessure na een val in de Omloop. "Hoe het met me gaat? Niet veel beter dan in Samyn, maar anderzijds: ik voelde me dinsdag slecht en had hinder aan mijn ribben en toch was ik in de running om te winnen." "Ik denk dus dat ik hier een rol zal kunnen spelen. Dat betekent: Tim Wellens zo goed mogelijk ondersteunen in de finale." "Voor deze koers moet je een mix zijn tussen een Vlaamse en Waalse coureur: ik denk dat Tim daar de ideale man voor is." "Bij de zege van Tiesj Benoot in 2018 zat ik als ploegmaat in de lange vlucht en heb ik mij gespaard om op het juiste moment nog iets te doen. Ik hoop die rol nu iets dieper in de finale te kunnen vertolken."

In de GP Samyn had ik redelijk veel last van mijn ademhaling en was ik wat onrustig. Achteraf was het frustrerend. Ondanks dat mindere gevoel had ik misschien nog kunnen winnen. Victor Campenaerts