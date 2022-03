Oekraïner Jarmolenko komt niet in actie tegen Liverpool: "Doen alles wat we kunnen voor hem en zijn familie"

Jarmolenko, 106-voudig Oekräiens international, zit niet met zijn hoofd bij voetballen. Hij kreeg van zijn club rust om zich op de situatie in zijn geboorteland te focussen.

"Ik denk niet dat hij er helemaal klaar voor is om terug te keren in de wedstrijdselectie. We willen hem alle kansen geven om alles te doen wat hij kan voor zijn familie en voor zijn land. Hij leeft mee met de huidige situatie in het land," zei David Moyes, trainer van Jarmolenko bij West Ham vandaag.

"Door soms naar de training te komen voelt hij zich wat beter en we proberen hem een beetje rust te geven, maar we willen ook alles doen wat we kunnen voor hem en zijn familie."



De Schotse coach gaf toe dat hij zich nogal hulpeloos voelde in de situatie. "Het gaat niet alleen om mezelf als trainer, maar ook om ons als land en volk. Ik denk dat we allemaal het gevoel hebben dat we niets kunnen doen."

