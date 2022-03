Jasper Philipsen heeft vertrouwen na sprintzeges in UAE Tour: "Hoef voor niemand onder te doen"

De UAE Tour kon uitpakken met een handvol topsprinters, toch boekte Jasper Philipsen 2 ritzeges. Heeft hij dan een stap vooruit gezet? "Dat zal ik moeten bevestigen in de volgende wedstrijden. Mijn niveau is nu goed. Misschien heb ik wel een mooie stap gezet, ja", zegt Philipsen.



"Ik denk dat we iets moois aan het opbouwen zijn voor de sprints en richting de volgende wedstrijden. Met die ritzeges in de UAE Tour is de druk er ook meteen af. De sfeer is dan ook goed, dat scheelt ook."



Philipsen werd in de UAE Tour ook knap 10e in de tijdrit. "Daar ben ik misschien nog wel het meest tevreden over. Een sprint kun je misschien nog een keer winnen als je maar 95 procent bent, maar een tijdrit liegt niet. Hopelijk kan ik dat ook vertalen in de klassiekers."