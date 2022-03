Hockeycoach Xavier Reckinger keert terug naar België: "Doorstroming talenten optimaliseren"

In zijn nieuwe rol als Coach Manager van de KBHB zal Reckinger voornamelijk samenwerken met de staf van de jongensploegen U18 en U21. Hij zal ook de ontwikkeling begeleiden van de Belgische "high potential" spelers, van U18 tot U23.

Reckinger speelde als Red Lion 326 internationale wedstrijden en was erbij op de Spelen van 2008 en 2012. Al tijdens zijn spelerscarrière coachte hij de Belgische U15- en U16-jongens.

Later werd hij bondscoach bij de U21-vrouwen en assistent bij de Red Panthers. In 2017 maakte hij de oversteek naar Duitsland. Onder zijn leiding werden de Duitse vrouwen vijfde op het WK in Londen in 2018 en zesde op de Spelen vorige zomer in Tokio. Meteen ook zijn laatste wapenfeit daar.



Reckinger kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben bij Duitsland gestopt omdat ik meer tijd wou kunnen doorbrengen met mijn familie."

"In deze nieuwe functie zal ik met veel enthousiasme de ervaring die ik in Duitsland heb opgedaan proberen te gebruiken om de doorstroming van Belgische talenten te optimaliseren."

"Na bijna zes jaar uit het Belgische systeem te zijn gestapt, zal ik nu eerst de tijd nemen om de huidige structuur te observeren, om daarna in de zomer een aantal voorstellen te formuleren. Ik overweeg deze nieuwe functie te combineren met een aanvullende coaching job."