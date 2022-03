Domper voor Ineos: Tom Pidcock moet passen voor Strade Bianche door maagvirus

Tom Pidcock debuteerde vorig jaar met een 5e plaats in Toscane en hoorde ook dit jaar weer bij het kransje favorieten voor de zege.



Maar Pidcock zal morgen dus niet aan de start verschijnen van de Strade Bianche, want de wereldkampioen veldrijden is geveld door een maagvirus. De dokters van Ineos willen geen risico's nemen en hebben de 22-jarige Brit weer naar huis gestuurd.



Het forfait van Pidcock betekent dat het team morgen met slechts 6 renners aan de start zal komen: Richard Carapaz, Jhonatan Narvaez, Salvatore Puccio, Carlos Rodriguez, Ben Swift en Ben Turner.