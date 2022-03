De Sporza-sterren voor de Strade Bianche bij de vrouwen: topfavoriete krijgt het maximum

***

Van Vleuten, 39, verkeert dan ook in bloedvorm. Ze won in Siena in 2019 en 2020 en imponeerde zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad. Haar versnelling op de Bosberg en haar sprint in Ninove hoeven weinig aanvulling. "En of ze zal vliegen over de Toscaanse grindwegen", voorspellen onze juryleden.

De 34-jarige Vos sloot haar veldritseizoen meteen na het WK (eind januari) af en begint in Siena na een hoogtestage aan haar eerste koers van het seizoen. Ze eindigde de voorbije jaren 6e en 2 keer 7e in Toscane: dicht ze ook dit gaatje op haar erelijst?

Een blakend vormpeil, dat hebben we in dit seizoensbegin ook nog niet meteen gezien bij Chantal van den Broek-Blaak, maar met rugnummer 1 kan je altijd dat tikkeltje extra. De Nederlandse leest de koers perfect en kan met haar sluwheid toeslaan op het juiste moment.

In haar team SD Worx is ook Lotte Kopecky niet kansloos. De Belgische kampioene reed vorig jaar een dijk van een Strade Bianche, maar mechanische pech op het slechtst mogelijke moment gooide roet in het eten. Ploegleidster Anna van der Breggen zegt dat we Kopecky niet als een pure sprintster mogen catalogeren: levert ze zaterdag, met haar crosservaring als extra troef, het ultieme bewijs?

Ook Groupama-FDJ levert op deze rij een duo af. De goedlachse Cecilie Uttrup Ludwig is altijd op de afspraak op de Italiaanse grindwegen en is een garantie op minstens de top 10. Marta Cavalli onderstreepte in Valencia al dat haar voorjaarsvorm in orde is.

"Crossers" als Lucinda Brand en Shirin van Anrooij haalden de shortlist net niet, want het laatste dure plekje is voor Liane Lippert. De Duitse bewees in de Omloop Het Nieuwsblad dat ze bergop naast de toppers haar vrouwtje staat.