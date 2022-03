Sun Yang blijft tot 2024 geschorst: "Zijn rechten werden niet geschonden"

In februari 2018 legde het TAS Sun een schorsing van acht jaar op, omdat hij bij een antidopingcontrole afgenomen bloed- en urinestalen met een hamer vernietigde. Volgens Sun "omdat de controleurs zich niet behoorlijk konden identificeren".

De Chinees tekende toen al beroep aan bij een Zwitserse rechtbank en die vernietigde de uitspraak, omdat een van de rechters van het TAS mogelijk partijdig was.

Een nieuw panel oordeelde in juni van vorig jaar dat de "roekeloze actie" van Sun een schorsing van vier jaar verdiende. Daarop zocht Sun opnieuw zijn heil bij het Zwitserse gerecht. Dat oordeelde deze keer dat "de rechten van Sun niet geschonden werden".

De ondertussen 30-jarige Sun blonk in het verleden vooral uit op de lange afstand. Hij veroverde op de Spelen van 2012 in Londen goud op de 400 en 1.500 meter vrije slag en zilver op de 200 meter, vier jaar later kroonde hij zich in Rio tot olympisch kampioen op de 200 meter en vicekampioen op de 400 meter. Door zijn schorsing miste hij vorig jaar de Spelen in Tokio.