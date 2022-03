Voorzitter Premier League: "Situatie was onhoudbaar: juiste beslissing van Abramovitsj"

Roman Abramovitsj doet dus afstand van Chelsea. Hij bevestigde gisteren dat hij - gezien de inval van Rusland in Oekraïne - op zoek is naar een overnemer. De Russische eigenaar hoopt zo dat zijn club kan ontsnappen aan eventuele sancties die hem ten laste worden gelegd.

"De situatie is ongelooflijk snel geëscaleerd in de laatste zeven dagen en hij (Roman Abramovitsj) is tot de juiste conclusie gekomen," vertelde Richard Masters, algemeen directeur van de Premier League, op een voetbalforum in Londen, georganiseerd door de Financial Times.

"De situatie was onhoudbaar geworden. Het is een welkome beslissing, in het belang van iedereen, inclusief de fans."

Fans van de Londense club betuigden intussen hun dankbaarheid aan Abramovitsj.

De Chelsea Supporters' Trust schreef in een verklaring: "De CST wil graag haar dankbaarheid uitspreken aan de heer Abramovitsj voor zijn genegenheid, passie en toewijding aan Chelsea FC."

"Zijn steun heeft ons tijdens zijn ambtstermijn ongekende successen gebracht. Chelsea-fans zullen nooit vergeten wat hij voor onze club heeft gedaan. Dank u, meneer Abramovitsj."