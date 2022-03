Sanne Cant debuteert in Strade Bianche: "Nooit gedacht dat die droom werkelijkheid zou worden"

Op de deelnemerslijst van de Strade Bianche bij de vrouwen valt de naam van Sanne Cant (Plantur-Pura) op. "2 weken na het veldritseizoen is het heel leuk om zo'n mooie wedstrijd te kunnen rijden", zegt de drievoudige wereldkampioene veldrijden.

"Het is lastiger dan het er op tv uitziet, maar ik heb toch vooral genoten", klinkt het enthousiast bij Sanne Cant na de verkenning van de Strade Bianche.



"Het is een wedstrijd waar ik al lang van droom om die ooit eens te rijden. Ik had nooit verwacht dat die droom werkelijkheid zou kunnen worden."



Cant reed 2 weken geleden nog in het veld. "De dag na Oostmalle ben ik meteen naar Spanje vertrokken. Ik heb daar op stage een week lang duurtrainingen gedaan. Elke dag voelde ik me beter worden."

Ik rijd met minder angst naar beneden dan de wegrensters. Maar dat zal zaterdag niet zoveel verschil maken. Sanne Cant (Plantur-Pura)

Welk voordeel heeft Cant als veldrijdster op de Toscaanse grindwegen? "Tijdens de verkenning gisteren merkte ik dat ik met minder angst naar beneden reed dan de wegrensters."



"Maar om nu te zeggen dat dat zaterdag zoveel verschil zal maken, is misschien wat overdreven." Cant was tijdens de verkenning niet enkel onder de indruk van de grindwegen, maar ook van de Piazza del Campo, het pittoreske aankomstdecor in Siena. "Het speciale was dat er op de Piazza del Campo nog niets te zien was van dranghekken. Je zou haast niet geloven dat daar zaterdag een koers aankomst."

"De mensen op de Piazza bekeken ons en dachten waarschijnlijk: "Wat komen jullie hier doen?" Het was precies alsof we ons van week vergist hadden", lacht Cant.

"Ook nog Parijs-Roubaix, maar veldritseizoen blijft het belangrijkst"

Cant komt zaterdag aan de start in het shirt van Plantur-Pura, de vrouwenploeg van de broers Roodhooft. "Het is een mix van veldrijders (Cant en Kastelijn) en wegrenners (onder meer Julie Van de Velde)", zegt Cant. "Met de Duitse Ronja Eibl rijdt er ook nog een mountainbiker in ons team." Met welke verwachtingen Cant zaterdag aan de start zal staan? "Dat is nog moeilijk in te schatten. We moeten de rolverdeling nog bespreken." "Met de ploeg hopen we een mooi resultaat neer te zetten. Hopelijk kan ik daar mijn steentje toe bijdragen."

Na de Strade Bianche staan nog mooie wedstrijden op Cants programma, zoals Parijs-Roubaix.



"Het is heel mooi om aan het cross-seizoen nog 2 à 3 maanden op de weg vast te knopen", zegt Cant. "Maar het is niet zo dat ik mijn focus de komende jaren zal verleggen van het veld naar de weg."



"Mijn contract loopt dit jaar ook ten einde. Daar ben ik helemaal niet mee bezig, maar het cross-seizoen blijft wel het belangrijkste."

Live bij Sporza: