Reanimatie Super League doet voetbalbazen bekvechten: “Ze liegen meer dan Poetin”

Dagje verbaal spierballengerol in het Europese topvoetbal. Diverse machtshebbers kwamen vandaag tijdens een conferentie bijeen om enkele actuele thema’s te bespreken. Vooral de sluimerende reanimatie van de Super League deed de gemoederen hoog oplaaien.

De organiserende krant Financial Times had een knap gezelschap bij elkaar verzameld voor het debat over de toekomst van het voetbal. Een korte selectie: UEFA-voorzitter Alex Ceferin, La Liga-president Javier Tebas en Juventus-baas Andrea Agnelli. Dat drietal zou ook de meeste aandacht naar zich toetrekken. In de aanloop naar de conferentie was naar buiten gekomen dat Andrea Agnelli de plannen voor een Super League 2.0 zou presenteren. Het veelbesproken project dat ongeveer een jaar geleden de voetbalwereld door elkaar schudde, is bij enkele partijen nog niet van tafel geveegd.

Juventus, Barcelona en Real Madrid geloven nog steeds dat het de enige mogelijkheid is om competitief te blijven. In de herwerkte versie zou het evenwel niet langer gaan om vaste deelnemers, maar zouden alle clubs kans maken om zich (niet) te kwalificeren via de eigen competitie.

Ceferin: "Het is een krankzinnig idee"

Soit, enkele gasten hadden die plannen ook gelezen en stapten met getrokken messen het podium op. La Liga-president Javier Tebas zette meteen de toon door hard uit te halen naar Andrea Agnelli, die op dat moment op de eerste rij zat.



“Elke keer als ik een mededeling van deze clubs hoor, maakt het me kwaad, ze liegen meer dan Poetin om eerlijk te zijn”, foeterde Tebas. “We zijn het er allemaal over eens dat de Super League de nationale competities schaadt, maar deze drie gaan gewoon door.” Ook UEFA-voorzitter Alex Ceferin kantte zich tijdens zijn interview nog eens volledig tegen de plannen. “Ze hebben dit krankzinnige idee voor het eerst gelanceerd midden in een pandemie”, begon de Sloveen zijn betoog. “Nu horen we elke dag dat ze in het midden van een oorlog een nieuw idee willen uitwerken. Ze leven duidelijk in een parallelle wereld. Het is totale onzin en iedereen weet het, behalve zij.”

UEFA-voorzitter Alex Ceferin kant zich volledig tegen de Super League.

Agnelli: "Project is niet mislukt"

In de vooravond nam de langverwachte Andrea Agnelli eindelijk het woord. De grote believer van de Super League zou uiteindelijk geen details over het herwerkte format lossen, maar verkondigde wel meermaals dat “het project niet mislukt is."

En voegde er ook fijntjes aan toe 11 van de 12 ingestapte clubs nog steeds juridisch gebonden zijn aan hun contracten. “We hebben ook dringend diepere hervormingen nodig. Een monopolist (de UEFA) is niet geschikt om een industrie als het voetbal te leiden.” Wanneer de moderator aan Agnelli als slotvraag stelde of Juventus de komende vijf jaar in de Champions League blijft spelen, antwoordde hij met een lachje: “Ik zie Juventus spelen in de belangrijkste Europese competitie.” Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.