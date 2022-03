Nils van der Poel herhaalt afscheidsplannen: "Ik word na dit seizoen hobbyschaatser"

Nils van der Poel neemt de komende dagen deel aan het WK allroundschaatsen in Hamar (Noorwegen).

Het zal een van de laatste afspraken worden van de oersterke Zweed, die normaal ook nog de Wereldbekerfinale in Heerenveen (12 en 13 maart) op zijn programma heeft staan.

Van der Poel was een van de absolute smaakmakers van de Winterspelen in Peking. Hij won er de 5 en de 10 kilometer, maar verraste ook met een verbale oorlog richting het Nederlandse kamp over hun poging tot beïnvloeding van het Chinese ijs.

De Zweedse olympiër liet bovendien uitschijnen dat hij zijn pensioen al aan het voorbereiden was. Dat was geen blufpoker, want vlak voor het WK herhaalde Van der Poel zijn voornemen.

"Ik zal het seizoen afmaken als topschaatser. Daarna ben ik voor de rest van mijn leven hobbyschaatser", vertelde hij tegenover de Zweedse media.