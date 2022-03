NBA: James Harden imponeert in zijn debuut in Philadelphia: "Het voelde als thuiskomen"

De maskers vielen af, de baarden werden opgespeld. Met de komst van James Harden bewezen de Philadelphia 76ers vannacht des te meer dat het opnieuw een grootmacht is in het Oosten. In zijn thuisdebuut charmeerde Harden het thuispubliek met 26 punten, 9 rebounds en 9 assists.

Philadelphia verwelkomde gisteren een nieuwe ster: James Harden. De supporters in het Wells Fargo Center dosten zich uit met nepbaarden en kartonnen uitknipsels van het hoofd van Harden. The Beard bedankte het thuispubliek met 26 punten, 9 rebounds en 9 assists. Goed voor een 123-108-overwinning tegen de New York Knicks. Philadelphia tekende vannacht zo voor de derde overwinning op rij met hun nieuwe aanwinst in de basis.Met Harden in de ploeg verloor het nog niet. "De liefde, de fans, het voelde meteen als thuiskomen", vertelde Harden na de overwinning vannacht. "Ik wilde gewoon iets teruggeven aan het talrijke thuispubliek."

We passen gewoon allemaal goed bij elkaar Joel Embiid

Bij de 76ers is er een nieuw dynamisch duo geboren. James Harden en Joel Embiid zijn een gesel voor de defensie van elke tegenstander. Zo voegde Embiid vannacht ook 27 punten en 12 rebounds toe aan de rekening van de thuisploeg.

"We passen gewoon allemaal goed bij elkaar", vertelde Embiid over de vernieuwde teamgeest bij zijn ploeg uit Philadelphia, dat momenteel op de derde plaats in het Oosten staat.



De Bucks verrassen Miami Heat met ultieme remontada

Miami Heat, leider in de Eastern Conference van de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie, is vannacht tegen een nipte 120-119 nederlaag aangelopen op bezoek bij Milwaukee Bucks, de regerende NBA-kampioen en momenteel nummer vier in dezelfde Conference. In de laatste zes minuten van de partij bogen de Bucks een achterstand van veertien punten nog om in een nipte zege. Bij de thuisploeg waren Khris Middleton en Giannis Antetokounmpo goed voor respectievelijk 26 en 28 punten. Met minder dan twee seconden op de klok nam Jrue Holiday het beslissende punt voor zijn rekening. Met de nederlaag komt er een einde aan een reeks van vier zeges op rij voor The Heat. Chicago Bulls, met twee zeges minder op de teller in de stand op de tweede plaats, kan donderdag mits een zege bij Atlanta Hawks weer wat dichterbij sluipen.



