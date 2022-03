Meerkampster Katarina Johnson-Thompson krijgt wildcard voor WK indoor

"Klaar om er weer in te vliegen." Katarina Johnson-Thompson maakt later deze maand haar comeback op het WK indoor. De Britse meerkampster moest de olympische strijd in Tokio door een blessure staken, maar hoopt in Belgrado - via een wildcard - revanche te nemen. Onze landgenote Noor Vidts is alvast gewaarschuwd.