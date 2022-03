Julie Vanloo vertrekt met contractbreuk uit Rusland: "Gelukkig begreep de club mijn situatie"

Zij speelde gisteren nog een wedstrijd met haar club Krasnojarsk en deed het bovendien goed met een double-double. De tegenstander was overigens Jekaterinenburg, de topclub waar onder meer Emma Meesseman actief is, maar ook zij besloot naar huis te komen en was er al niet meer bij.

Door de oorlog van Rusland in Oekraïne was de situatie van enkele Belgian Cats die in Rusland spelen onzeker geworden. Julie Vanloo was de eerste die besliste om weer naar België te komen.

“Het was een tweestrijd in mijn hoofd. Ik wou graag het parcours met mijn ploeg in schoonheid afwerken. We hebben samen toch iets moois opgebouwd. Dus de ploeg achterlaten geeft me toch wat hartzeer. Ik besef ook dat ze me daar hard nodig hebben. Het was een zeer moeilijk afscheid."

Toch was er een verschil tussen wat er zich in het hart en het hoofd van Vanloo afspeelde. “Het voelde niet meer correct om te blijven. Er waren te veel twijfels. De angst om niet meer thuis te geraken, werd ook steeds groter. Ik heb dan veel overleg gepleegd met mijn familie, vrienden en Emma (Meesseman), en zo de knoop doorgehakt.”

De sportwereld knipte de banden met Rusland de laatste dagen door. Dat zullen ook de Russische ploegmakkers van Vanloo voelen. “Ik heb enkele ploegmaats die volgend jaar in Europa willen gaan spelen, maar dat plannetje gaat voorlopig niet door. Ook aan het WK zullen ze niet deel mogen nemen.”

“Ik heb alles op de voet proberen volgen. Maar hier in Rusland is dat toch geen vanzelfsprekendheid. Je hoort twee verschillende verhalen over hetzelfde conflict. In de ploeg wordt de situatie zelfs wat stilgezwegen. Er wordt weinig over de oorlog zelf gepraat.”