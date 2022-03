Julie Vanloo neemt afscheid van Russische ploeg: "Hartzeer om iedereen achter te laten"

Door de oorlog van Rusland in Oekraïne was de situatie van enkele Belgian Cats die in Rusland spelen onzeker geworden. Julie Vanloo was de eerste die besliste om weer naar België te komen.

Zij speelde gisteren nog een wedstrijd met haar club Krasnojarsk en deed het bovendien goed met een double-double. De tegenstander was overigens Jekaterinenburg, de topclub waar onder Emma Meesseman actief is, maar ook zij besloot naar huis te komen en was er al niet meer bij.

Het afscheid valt Vanloo duidelijk wel zwaar. "Ik wil al mijn prachtige ploegmaats bedanken", schrijft ze. "Jullie hebben elke dag in me geloofd, dat zal ik nooit vergeten. Ik heb hartzeer omdat ik nu iedereen moet achterlaten."

"Maar iedereen weet dat dit de enige juiste beslissing is. En ook daarin hebben jullie mij gesteund. Ik zie jullie graag en zal jullie missen."

Ook haar coach kreeg nog warme woorden. "Je hebt me aanvaard zoals ik ben. Je hebt me vleugels gegeven om op mijn hoogste niveau te presteren. Bedankt voor deze kans."

Daarna postte ze enkele foto's vanuit het vliegtuig op weg naar huis.