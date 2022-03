FIFA22 toont steun aan Oekraïne en verwijdert Russische teams

“EA Sports staat achter het Oekraïense volk, en roept op tot vrede en een einde aan de invasie van Oekraïne,” vertelt EA in een recent statement op Twitter. “In overeenstemming met onze partners bij FIFA en UEFA, startten we een proces om het Russische nationale team en alle Russische clubs te verwijderen uit FIFA22, FIFA Mobile en FIFA Online.”



Tot voor kort konden Russische en Wit-Russische spelers zonder problemen worden aangekocht in FIFA Ultimate Team, een spelmodus waarbij je je eigen droomelftal samenstelt en online wedstrijdjes speelt. Het is nog onduidelijk hoe EA Sports de verdwenen voetballers zal compenseren.



Voorlopig worden worden enkel de Russische atleten verwijderd die voor een van hun nationale clubs spelen. Russische voetballers met internationale contracten, blijven voorlopig wel in de game.



Het is niet de eerste keer dat de FIFA22 spelers verwijdert. Eerder deze maand werd de Nederlander en voormalig voetballer Marc Overmars uit FIFA Ultimate Team geschrapt na ernstige beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.