Eddy Snelders is streng voor Club en looft KAA Gent: “Serieuze uppercut uitgedeeld”

Over Club Brugge: “Weer met de neus op de feiten gedrukt”

“Na de Europese uitschakeling volgde nu een exit in de beker. Voor Club Brugge blijft dus enkel het kampioenschap nog over. Dat is toch een serieuze uppercut. Zeker omdat je nu toch weer begint te twijfelen, ondanks de goeie prestatie tegen Antwerp. Kwam dat statement omdat Club zo goed was of Antwerp zo slecht? Na de match tegen KAA Gent denk je eerder dat tweede.”

“Club is woensdagavond met de neus op de feiten gedrukt. Oké, het zat niet mee door die enorm vroege achterstand, maar eigenlijk had Club de match nooit in handen. Op wilskracht probeerde het de zaken nog recht te trekken in de eerste helft, na de 0-2 was ook dat weg.”