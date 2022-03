Het wielervoorjaar is afgelopen weekend écht begonnen en dus is het ook tijd om Extra Time Koers af te stoffen. Gastheer Ruben Van Gucht ontvangt vanavond onder meer Tim Declercq, die zijn voorjaar in duigen zag vallen door een hartprobleem. Ook Dirk De Wolf, Bram Tankink en Adrie van der Poel schuiven aan, vanaf 21.40 uur op Canvas en sporza.be.