Vincent Kompany predikt rust voor bekermatch tegen Eupen: "Niet overemotioneel worden"

Na zijn rode kaart tegen OH Leuven mag Vincent Kompany morgen gewoon in de dug-out gaan zitten. Andere competitie, weet u wel. Zondag in de JPL zal hij wel in de tribunes moeten plaatsnemen tegen KV Oostende. Maar het hoofdstuk-OHL heeft Kompany wel al afgesloten. "We zijn allemaal mensen. Ook ik reageer wel eens emotioneel. Ik leer eruit en ga voort. We zijn nu 3 dagen verder en ik wil er niet te veel meer op terugkijken. We zijn nu bezig met Eupen", zegt Kompany. Een plaats in de bekerfinale staat op het spel, dat is al van 2015 geleden voor paars-wit. Toch wil Kompany de druk afhouden. "Er zijn geen wedstrijden die meer of minder belangrijk zijn, dat is de beste manier om ermee om te gaan. Je mag niet met knikkende knieën naar elke match toegaan", weet hij uit eigen ervaring.

"Ik snap natuurlijk wel dat deze wedstrijd belangrijk is voor de club en voor de supporters. Deze match leeft bij de fans. Het stadion is uitverkocht, dat is veelzeggend. We willen ons beste niveau halen. Ik heb niet het gevoel dat er bij de spelers meer stress is."



"We zijn vastberaden om onze kans te gaan. Langs de andere kant willen we ook Eupen niet in zijn sterktes laten komen. Het is de bedoeling om te winnen. We weten wat we daarvoor moeten doen."



"We moeten passioneel zijn, maar ook geconcentreerd. We mogen niet overemotioneel worden, dan zetten we onszelf op het foute spoor. En de supporters zullen ook achter ons staan. Dat helpt altijd."