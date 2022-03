Tom Colsoul neemt in Abu Dhabi afscheid als navigator: "Vanaf nu ga ik als parcoursbouwer aan de slag"

Afscheidswedstrijd in Abu Dhabi

"Dit is echt een job waar ik al heel lang naar uitkijk. Ik had gehoopt om dit ooit te doen. Nu de kans zich voordoet, wil ik er voluit voor gaan. En wie weet keer ik terug als navigator, maar evengoed kan het zijn dat de job mij erg goed bevalt en ik dit nog een hele tijd ga doen. Ik weet het niet. Dat is een luxeprobleem."

De 45-jarige Colsoul neemt volgende week in Abu Dhabi voor de allerlaatste keer deel als navigator in een rally-raid. Nadien zal hij ASO helpen om de routes van de Dakar en andere evenementen te ontwerpen.

De geschiedenis herhaalt zich

Colsoul trad eerder al als Dakarist in de voetsporen van zijn vader Guy Colsoul, die in 1984 vierde eindigde in de Dakar en samen met copiloot Alain Lopes drie etappes won. Na zijn actieve carrière als copiloot ging Lopes als parcoursbouwer aan de slag bij ASO. De geschiedenis herhaalt zich dus.

"Lopes is een grote referentie in die wereld, misschien wel de grootste. Ik steek ook niet onder stoelen of banken dat ik hem gebeld heb vooraleer ik deze beslissing genomen heb. Ik navigeer heel graag, maar dit ga ik minstens even graag doen. Je maakt een roadbook waar pakweg 500 deelnemers mee aan de slag gaan. Cooler wordt het niet meer", klinkt het bij Colsoul.