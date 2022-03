Luka Doncic overtroeft LeBron James en dirigeert Dallas naar winst in LA

Bij de rust leek Dallas zijn schaapjes al op het droge te hebben met een voorsprong van 15 punten. Maar de thuisploeg rechtte zijn rug in het 3e quarter. Onder impuls van LeBron James en Carmelo Anthony plaatsten de Lakers een 31-14-tussenspurt.



Maar Dallas liet zich de kaas niet van het brood eten. Halfweg het 4e quarter scoorden de Mavericks 11 punten op rij en daar hadden James en co niet meer van terug. Dallas won uiteindelijk met 104-109.



Luka Doncic was de topschutter van de Mavericks met 25 punten, Jalen Brunson deed er nog 22 bij. Dallas heeft 21 van zijn laatste 28 wedstrijden gewonnen en prijkt daarmee op de 5e plaats in de Western Conference.



Dat staat in schril contrast met de LA Lakers die, ondanks de 26 punten van LeBron James, in hun laatste 21 wedstrijden 15 keer onderuit gingen. De Lakers zijn op dit moment de nummer 9 in het Westen, alleen de top 6 mag rechtstreeks naar de play-offs.