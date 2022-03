Leicester-coach looft invaller Jamie Vardy, die meteen scoort na blessure: "Enorme opsteker"

"Je ziet meteen wanneer hij op het veld staat, met zijn dreiging en bewegingen. Hij is een topspeler en het is een enorme opsteker voor ons om hem terug te hebben", vertelde Brendan Rodgers na de wedstrijd.

Leicester-coach Brendan Rodgers was enorm tevreden over de prestatie van zijn aanvaller. Hij is maar al te blij om zijn goaltjesdief weer in de ploeg te hebben.

Jamie Vardy viel eind december uit met een hamstringblessure, maar de aanvaller is weer helemaal terug. De Engelsman bezorgde Leicester City een opluchting door meteen na zijn invalbeurt voor een assist te zorgen tegen Burnley. Niet veel later deed hij zelf het net trillen.

Vardy startte nog op de bank, maar mocht zich na 70 minuten opmaken voor een invalbeurt. Leicester en Burnley waren op dat moment nog niet aan scoren toegekomen.

"Het idee was om in de 2e helft de talenten in het spel te brengen. Jamie Vardy en James Maddison toonden hun kwaliteit en brachten nieuwe energie voor de laatste 20 minuten."

Na 82 minuten bracht invallerJames Maddison Leicester op voorsprong na een assist van Vardy. In de 90e minuut kopte Vardy zelf de bal binnen, waardoor Leicester zeker was van de winst.

"Het is goed dat we winnen en de clean sheet is ook mooi. Deze 3 punten zijn enorm belangrijk voor ons", besloot Rodgers na de wedstrijd. De laatste keer dat Leicester een Premier League-wedstrijd kon winnen, was op 28 december tegen Liverpoool.