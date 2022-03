Julie Vanloo keert donderdag vanuit Rusland terug naar België

Julie Vanloo is een van de vele Belgische internationals die hun brood verdienen in de Russische competitie.

Afgelopen zomer ruilde Vanloo haar Spaanse club Zaragoza voor Krasnojarsk in de sterke Russische competitie.

Maar door de Russische invasie in Oekraïne is de situatie in Rusland precair geworden en verkiest Vanloo om terug te keren naar België.



Vandaag speelt Vanloo een laatste keer voor Krasnojarsk, morgen is ze van plan om het vliegtuig terug te nemen naar huis.

Ook de Belgian Cats Hind Ben Abdelkader, Kyara Linskens en Emma Meesseman spelen in Rusland. Van hen is nog niet bekend of en hoelang ze nog in Rusland blijven.