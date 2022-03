Feest bij KAA Gent, ontgoocheling bij Club: “Geluk dat ontbrak in heenmatch zat nu mee”

Dat deden de Buffalo’s in Brugge allerminst. De bezoekers toonden zich bijzonder efficiënt en gaven achterin amper kansen weg. “Alle geluk dat ontbrak in de heenmatch zat nu mee”, besefte Vanhaezebrouck. “We startten de wedstrijd meteen met een doelpunt, waardoor we onze achterstand annuleerden.”

Hein Vanhaezebrouck stapte glunderend de perszaal van Jan Breydel binnen. Na tien jaar staat de coach straks nog eens in een bekerfinale. “Veel te laat - in het verleden hebben we al kansen laten liggen.”

“We stónden goed”, analyseerde de Gent-trainer. “En op bepaalde momenten kwamen we er uitstekend uit. Die tweede goal viel ook doordat we goed druk zetten. Al hadden we meeval dat de bal net over Mignolet viel. Vanaf dat moment zaten we in een ideale situatie.”

“Ik benadrukte wel dat we de tweede helft moesten proberen winnen in plaats van niet te verliezen - wat ook voldoende was geweest. Die rode kaart hielp ons, vanaf dan waren we bijna in full control.”

En zo lijkt het wisselvallige seizoen van KAA Gent toch nog met een climax te eindigen. Volgende week treden de Buffalo’s al aan in de achtste finales van de Conference League, de jacht op de top vier is nog steeds aan de gang en de bekerfinale is nu al een zekerheid. Vanhaezebrouck: “Op dit elan moeten we doorgaan. Maart wordt een cruciale maand voor ons.”