Wrevel bij clubs en wirwar voor fans: nieuw format in 1B verdeelt meningen

Play-off 1, 2 en soms 3 in diverse formules.



De ene keer 16 clubs in eerste klasse, de andere keer 18 stuks.





En ook een komen en gaan van beloftenploegen in 1B, dat nu plots 12 teams én play-offs zal hebben.

Het is een beslissing die enkele maanden geleden genomen werd, maar de Pro League vandaag via zijn communicatiekanalen nog eens in herinnering bracht.

Een diepe zucht bij de Belgische voetbalfan volgde, want is er iemand die de competitieformats in het Belgische profvoetbal nog kan volgen? De voorbije vijf jaar bleven de regels - deels door corona - geen enkel seizoen ongewijzigd.



Een immens contrast met bijvoorbeeld Engeland. Daar is het format duidelijk: 20 ploegen, waarvan de laatste drie degraderen en vervangen worden door evenveel tweedeklassers.