WK allround is slechts tussendoortje voor Bart Swings: "Ik mik op WB-finale in massastart"

Zaterdag is het exact 2 weken geleden dat Bart Swings goud veroverde op de massastart op de Winterspelen in Peking. Zijn gouden medaille werd al enkele keren in de verf gezet. Voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad mocht hij het podium op in 't Kuipke. Later op de dag gaf hij de aftrap van de wedstrijd OHL-Anderlecht.

"Ik heb geprobeerd om te genieten van mijn medaille en niet met de wedstrijden in mijn hoofd te zitten, maar dat gebeurt onbewust wel. Ik heb leuke dingen gedaan en ik wou daarvan genieten, want zoiets gebeurt maar 1 keer. Nu gaat de focus wel naar de komende wedstrijden", vertelt Bart Swings aan Sporza.



Nadat hij even tot rust was gekomen na zijn olympische campagne is het weer tijd voor actie. Swings is afgezakt naar Heerenveen om zich voor te bereiden op het WK allround dat zaterdag van start gaat.



"De eerste week ben ik 2 dagen naar Heerenveen gekomen om het gevoel met het ijs te hebben en de drukte te onderbreken. Sinds maandag sta ik weer op het ijs en bereid ik me voor op het WK."