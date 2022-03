Vandenbempt over ban van Rusland: "Zie dit vooral niet als groot leiderschap van Infantino"

Rusland zal dus niet te zien zijn op het WK van dit jaar in Qatar want het mag zijn barragematchen niet meer spelen. De nationale ploeg wordt ook uitgesloten van het EK bij de vrouwen deze zomer. En Spartak Moskou wordt uit de Europa League geknikkerd.

Hadden we deze sanctie verwacht? "Ja en neen", meent voetbalcommentator Peter Vandenbempt. "Er zijn precedenten. Joegoeslavië werd uitgesloten in 1992 van het EK, de Denen zijn toen van het strand gehaald. Maar dat was toen wel veel makkelijker omdat er geen innige banden waren tussen Joegoeslavië en de FIFA of UEFA. Ook Zuid-Afrika werd door Apartheid jarenlang uitgesloten."

"Het is toch een beetje een verrassing want voetballeiders, en sportleiders in het algemeen, die schurken aan tegen de grootste dictators ter wereld, schaamteloos. Infantino en Poetin hebben al ontelbare keren samen op de foto gestaan en geven elkaar allerlei medailles. Het voorbije WK was in Rusland en nu in Qatar, daar is ook wel iets over te zeggen."