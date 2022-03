Tennisfederatie ITF schorst Rusland en Wit-Rusland, tegenstander van België in Billie Jean King Cup

Het duel tussen België en Wit-Rusland in de Billie Jean King Cup, de voormalige Fed Cup, zou normaal gezien plaatsvinden medio april in Turkije. Door de schorsing van Rusland en Wit-Rusland zal het wellicht niet zover komen.



De ITF laat dinsdag weten dat de twee landen voor onbepaalde tijd uitgesloten worden van alle internationale competities. "We blijven in nauw contact met de Oekraïense tennisfederatie en zijn solidair met het Oekraïense volk", klinkt het bij de ITF.



Op de officiële website van de Billie Jean King Cup is alvast te lezen dat België met een walk-over wint van Wit-Rusland en doorstoot naar de finales.

De ATP en de WTA hebben ook laten weten dat het ATP- en WTA-toernooi van Moskou in september voorlopig van de kalender gehaald is. Russische en Wit-Russische tennissers mogen tot nader order ook niet meer aantreden onder vlag van hun land, meldt de ITF nog.