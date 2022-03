Schaatser Mathias Vosté trekt niet naar WK sprint en zet punt achter zijn seizoen

De 27-jarige Mathias Vosté heeft een teleurstellend seizoen achter de rug. Tijdens de Olympische Winterspelen in Peking eindigde hij in de achterhoede: op de 1.000 meter werd hij 27e , op de 1.500 meter 29e.



Op de Europese kampioenschappen afstanden bleef Vosté ver verwijderd van de topklasseringen en ook de serie wereldbekerwedstrijden daarvoor was voor de in Friesland wonende schaatser uit Brugge niet naar wens verlopen.



Een in het preolympisch seizoen opgelopen liesblessure speelde hem parten. Enig lichtpuntje dit schaatsjaar was het Belgisch record, dat hij op 5 december op de hoog gelegen baan van Salt Lake City op de 1000 meter verbeterde.



Zijn seizoen mogelijk nog wat kleur geven op het WK, daar past Vosté nu dus voor. "Ik kom dit seizoen niet meer in actie", laat hij weten. "Het gaat allemaal wel. Maar het heeft tijd nodig."