Peter Vandenbempt over Radja Nainggolan:"Een grote ontgoocheling op dit moment"

Peter Vandenbempt: “Nainggolan is niet het enige probleem, maar hij is wel gehaald en moet elke week de beste speler zijn. Er mag eens een wedstrijd tussenzitten van hem zoals tegen Club Brugge, maar in de meeste wedstrijden moet hij de bepalende speler zijn."

Ook in de studio van Extra Time deelden ze die mening. "Radja en Birger gaven zeker niet thuis op het middenveld', vertelt Patrick Goots.

Na de wedstrijd was Antwerp-coach Brian Priske niet mals voor zijn ploeg en wees hij met de vinger naar zijn spelers met de meeste ervaring.

Als Benson een aantal weken op rij telkens de beste speler is bij Antwerp, dan loopt er iets fout.

Nainggolan nam tegen Club Brugge duidelijk niet de bovenhand. "Hij is toch wel een grote ontgoocheling op dit moment."



Peter Vandenbempt kwam ook even terug op de reactie van Brian Priske na de wedstrijd waarin hij het had over Nainggolan en Verstraete.

"Ik vind dat je toch strenger moet zijn voor de een dan voor de andere.", klinkt het. "Verstraete is een zeer waardevolle speler die zich opgewerkt heeft tot een belangrijke pion. Radja Nainggolan heeft het gemaakt in de Serie A. Hij is een speler met internationale allure."