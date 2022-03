De emotionele monoloog van KAA Gent-speler en Oekraïner Roman Bezoes: "Mijn tranen zijn op van het huilen"

Wanneer voetbal bijzaak wordt. Roman Bezoes speelt morgenavond met KAA Gent voor een finaleplaats in de beker, maar zit met het hoofd en hart bij zijn thuisland. Hij is de eerste Oekraïense voetballer in België die uitgebreid praat over de Russische invasie die zijn geliefden treft. "Ik heb dagen onophoudelijk gehuild, mijn tranen zijn op." Een monoloog.

"Ik ben op dit moment niet de normale Roman Bezoes." "Voetbal is mijn grote liefde. Maar als ik de voorbije dagen trainingsoefeningen deed, begon ik te huilen. Dat deed ik sinds het uitbreken van de oorlog onophoudelijk. Mijn tranen zijn ondertussen op. Ik ween omdat ik besef dat mijn vrienden en familie in Oekraïne een vreselijke oorlog beleven en ik niks kan doen om hen te helpen."

"Toch wil ik erover praten in dit interview - dat doe ik recht vanuit het hart. Het is al moeilijk om me over de situatie uit te drukken in mijn eigen taal. In het Engels is dat zeker niet makkelijker, maar ik hoop dat ik toch sommige mensen ertoe kan aanzetten om iets voor Oekraïne te doen." "In mijn thuisland worden burgers - zelfs kinderen - gedood. Er vallen bommen uit de lucht en er worden onschuldige mensen beschoten. Allemaal door één man. Ik hoop dat Europa, de Verenigde Staten en de rest van de wereld oplossingen vinden om Vladimir Poetin te stoppen."

"Ik heb vrienden en familie in verschillende Oekraïense steden. Ze moeten zich verschuilen met hun kinderen wanneer de sirenes beginnen loeien. De situatie is soms schrijnend. Ik heb een vriendin die in de laatste weken van haar zwangerschap zit en moet slapen in een ondergrondse parking."

"Ik weet niet hoe lang mijn land nog kan blijven vechten tegen Rusland. Echt waar, de soldaten van ons leger zijn helden - ik kan niet in woorden uitdrukken hoe trots ik op hen ben. Net als landen, zoals België, die ons militaire hulp bieden. En ook de gewone mensen die kleine of grote giften doen: Oekraïne is iedereen dankbaar voor de steun."

"Weet je, eigenlijk hield ik me in het verleden zo ver mogelijk weg van politiek. (lachje) Ik was zelfs een beetje tegen onze president. Ik dácht dat hij geen goed werk leverde, maar moet hem nu mijn excuses aanbieden. Het is geweldig welke strijd hij momenteel levert."

"Iedereen moet begrijpen dat dit niet enkel een gevecht van Oekraïne tegen Rusland is, maar van de hele wereld. Wie zegt dat Poetin bij mijn thuisland zal stoppen? Hij heeft atoombommen en niemand kan voorspellen wat hij nog zal doen. God geeft ons nu een kans om de situatie nog te veranderen." "Ik bid dat we na de oorlog samen een mooiere wereld kunnen bouwen, waar Oekraïne een onderdeel van kan zijn. Eentje waarin we niet nadenken over hoe we een atoombom of krachtigere raket kunnen bouwen, maar wel geld besteden aan wat écht belangrijk is. Zoals de klimaatproblemen en levenssituatie van de mensen." "Om af te sluiten kan ik alleen maar zeggen: Glory to Ukraine!"