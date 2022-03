Broer en coach Loena Hendrickx: "Ook zonder Rusland geen medaillekandidate op het WK"

Het WK kunstschaatsen vindt eind maart plaats. Met Loena Hendrickx, maar zonder schaatsers uit Rusland en Wit-Rusland na de schorsing van die landen door de Internationale Schaatsunie ISU. Die sanctie is een gevolg van de Russische invasie in Oekraïne.



Rusland is traditioneel een topland in het schaatsen en zonder de Russische schaatssters lijken de medaillekansen van Loena Hendrickx te stijgen. Maar broer en coach Jorik houdt die boot af.



"Als we kijken naar de resultaten van de Olympische Spelen, dan ben je zonder de Russinnen nog niet bij de medaillekandidaten", stelt hij. Hendrickx werd in Peking 8e.



"Als we het op Europees niveau bekijken, dan gaan er wel deuren open. Zouden we voor een EK staan, dan hadden we groot kunnen uitpakken", gaat hij voort.



Voor het WK zijn er nu 4 schaatssters tegen wie Hendrickx moet opkijken. "Als Loena goed presteert, dan is er wel wat mogelijk", schat Jorik Hendrickx in. "Het hangt er ook vanaf wat de concurrentie doet."



Aan de voorbereiding van Loena Hendrickx verandert de hele situatie niets. "We gaan verder met hetzelfde elan en hetzelfde stramien dat we hebben gepland", aldus Jorik



"Deze week is er een van rustige opbouw. Vanaf volgende week wordt er weer hard getraind. Loena moest eerst bekomen van de Winterspelen. Vorige week is ze al opnieuw op het ijs geweest. Geen totale rust. Ik heb er alle vertrouwen in."