Stephen Curry imponeert in de opwarming, maar Warriors lijden wel blamerende nederlaag

De voortekenen waren nochtans goed voor Golden State. Voor de wedstrijd mocht Stephen Curry voor eigen volk officieel zijn MVP-trofee van het All-Star Game in ontvangst nemen en in de opwarming maakte hij indruk door met schijnbaar sprekend gemak een reeks driepunters binnen te knallen.

Ook op het veld leek het aanvankelijk goed uit te pakken in de wedstrijd tegen de Dallas Mavericks. Golden State sprokkelde een voorsprong van 21 punten bij elkaar, maar de bezoekers lieten zich niet kisten en werden ook geholpen door een monumentale inzinking van de Warriors.



In het 4e quarter slaagde de thuisploeg erin om ruim 8 minuten lang geen enkele field goal te scoren. In die periode plaatsten de Mavericks onder impuls van Luka Doncic en Spencer Dinwiddie een beslissende 26-1-tussenspurt. Eindstand: 101-107.