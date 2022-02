Sneeuwkoning Johannes Thingnes Bø zet punt achter biatlonseizoen

Met 4 keer goud (sprint, massastart, aflossing en gemengde aflossing) en 1 keer brons (individueel) was biatleet Johannes Thingnes Bø de meest succesvolle atleet op de voorbije Spelen.



Normaal zou de 28-jarige Noor ook nog acte de présence geven op de laatste 3 Wereldbekerwedstrijden in Kontiolahti (Fin), Otepaa (Est) en Oslo (Noo). Maar daar ziet Bø, 5e in de Wereldbekerstand, nu van af.

"Het voorbije jaar was fysiek en mentaal erg veeleisend met de coronamaatregelen en de voorbereidingen op de Winterspelen", legt Bø uit.



"Na de laatste Spelen in 2018 was er geen ruimte voor een langere onderbreking, dus nu neem ik tijd voor mezelf."

"Daarna wil ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende vier jaar tot de Spelen van 2026",