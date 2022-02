Noor Vidts toont topvorm op BK indoor: "Maar ik lig nog niet wakker van het WK"

Nafi Thiam: "Er is al meer regelmaat dan vroeger"

Voor Nafi Thiam was het haar eerste competitie sinds de Memorial in september. In Louvain-La-Neuve zocht ze vooral gezelschap na de zware eenzame trainingen richting zomer.

"Ik ben even weg van de eentonigheid van het alleen trainen. Het is tof dat ik mij eens met anderen kan meten."

"Het is interessant omdat het niet ver is en omdat ik 2 wedstrijden heb in enkele uren. Het valt goed in mijn trainingsopbouw. Ik heb 3 weken heel intensief getraind, deze week laat ik het een beetje los."

Thiam nam op het BK enkel deel aan de 60 meter horden. Haar reeks won ze in 8"32, in haar finale werd ze vierde in 8"34. "Ik ben tevreden, want mijn record is 8"27. Er is al meer regelmaat dan vroeger."

"Ik heb ook iets veranderd bij de horden, ik start nu met 7 passen in plaats van 8. Hierdoor moet je echt doorduwen om je paslengte aan te houden. Als er snellere meisjes naast je lopen, heb je de neiging om je pas te verkorten en dan kom je te ver van de eerste horde."