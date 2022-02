Julie Vanloo overmand door onzekerheid in Rusland: "Twijfel om naar huis terug te keren"

"Ik praat er dagelijks over met mijn coach. Ze heeft begrip voor de situatie en zegt dat als ik wil vertrekken, ze dat begrijpen en me ook willen helpen."

Vanloo kiest ervoor om momenteel nog in Rusland te blijven. Haar ploeg Krasnojarsk steunt haar en staat achter haar beslissingen.

"Ik twijfel om terug te keren naar huis. Ik volg de berichtgeving hier op en dan hoor je dat het luchtruim afgesloten wordt voor vliegtuigen vanuit Rusland. De ambassades zeggen dat ik kan terugkeren, maar het is geen gemakkelijk traject om te volgen als je weer naar België wil. Dat speelt wel in mijn hoofd."

Vanloo zit momenteel nog in Rusland, maar ze twijfelt om weer huiswaarts te keren door de spanningen die hoog oplopen tussen beide landen. "Het is geen gemakkelijke periode. Er zijn heel wat onbeantwoorde vragen die wij hebben als buitenlandse spelers", aldus Julie Vanloo.

Ook de sportwereld staat in rep en roer door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Voor enkele Belgische atleten is de impact zelfs enorm. Eén van hen is Julie Vanloo, sinds dit seizoen actief voor het Russische team Jenisej Krasnojarsk.

"Het leven gaat hier gewoon door. Alles gaat hier zijn gewone gangetje. Daardoor is het wel een bizarre situatie."

Ook van de protesten heeft ze in Krasnojarsk niets gemerkt. In de grotere Russische steden kwamen wel heel wat mensen op straat.

"In Moskou hebben we er niets van gemerkt. Op de luchthaven waren er geen militairen aanwezig. De match verliep ook zoals gewoonlijk."

Van de oorlog merkt ze niet veel in Rusland. Ze kon met haar Siberische ploeg zonder problemen afreizen naar Moskou om een wedstrijd te spelen en die match verliep gewoon zoals anders.

Problemen met bankkaart

"Ik belde de vertaler van mijn ploeg op om te zeggen dat ik problemen had om te betalen met mijn bankkaart. Hij zei me dat het probleem aan mijn bank zou liggen. Ik wees hem op die economische sancties van het Westen, maar hij begreep dat niet."

De economische sancties die het Westen heeft ingevoerd, heeft ze wel al ondervonden. In de supermarkt kon ze niet betalen met haar bankkaart. Vanloo wist meteen wat er aan de hand was, maar haar Russische ploeg kon dat probleem niet thuisbrengen.

Vanloo is overigens niet de enige Belgian Cat die voor een Russische ploeg speelt. Ook Emma Meesseman (Jekaterinenburg) en Kyara Linskens (Nadezhda Orenburg) zitten nog in Rusland en met hen staat ze dagelijks in contact.

De basketbalster zit met veel twijfels of ze nu zou blijven of niet. Als professionele speelster is het ook een moeilijke beslissing om te nemen. "Ik word hier betaald om te spelen en als ik vertrek, breek ik ook het contract en dat heeft financiële gevolgen. Ik mag geen overhaaste beslissingen nemen. De komende dagen zal ik meer duidelijkheid krijgen."



"Ik ben hier graag en ik ben een heel sterk seizoen aan het spelen. Ik heb lieve ploeggenoten en ze steunen me ook. In deze situatie ga ik de kat nog even uit de boom kijken en gesprekken voeren, maar ik wil geen beslissingen nemen waarvan ik achteraf spijt krijg. Ik ben hier op dit moment veilig."