Franstalige zwemfederatie neemt afscheid van hoofdcoach Ronald Claes

De Franstalige zwemfederatie gaat op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Het contract van Ronald Claes wordt vanaf morgen met onmiddellijke ingang stopgezet.

Na een samenwerking van 8 jaar was "de tijd gekomen dat onze wegen scheiden", klinkt het bij het FFBN. De federatie motiveert haar beslissing met het feit dat er "de afgelopen maanden meningsverschillen" ontstonden.

De niet-selectie van zijn poulain Valentine Dumont voor de Olympische Spelen - ze voldeed aan de internationale criteria, maar niet aan de Belgische - liet littekens achter. Ondanks een mea culpa van de FFBN bleef Claes op gespannen voet leven met het bestuur.

Claes werd in september nog aangeduid als overkoepelende bondscoach van de Belgische zwemmers. Het is onduidelijk of hij die functie wel nog zal bekleden.