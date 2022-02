1e balans in Sporza Wielermanager: Van Aert grootste puntenpakker, McLay beste prijs-kwaliteit

Deze 15 renners leverden de meeste punten op

Door zijn overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad is Wout van Aert voorlopig de grootste puntenpakker in de Sporza Wielermanager. De top 3 wordt verder aangevuld door Sonny Colbrelli, die 2e werd in de Omloop en 75e in Kuurne-Brussel-Kuurne, en Fabio Jakobsen, die zondag Kuurne aan zijn palmares mocht toevoegen.

Je zat voor het openingsweekend ook goed met onze Belgen Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Victor Campenaerts in je ploeg.