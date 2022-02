Vrenz Bleijenbergh zet zijn kribbel bij Windy City Bulls, satellietclub van NBA-team Chicago

De 21-jarige Vrenz Bleijenbergh droomt van de NBA, maar werd vorig jaar tot zijn grote teleurstelling niet gekozen in de jaarlijkse draft. Bleijenbergh verliet daarop de Antwerp Giants en tekende een meerjarig contract bij de Spaanse club Betis in Sevilla.



Die overeenkomst werd onlangs beëindigd, nadat Bleijenbergh onder een nieuwe trainer uit de gratie gevallen was. Sindsdien zat de jong Belg zonder club en werden de pijlen gericht op de Amerikaanse markt.



De Windy City Bulls hebben Bleijenbergh nu een reddingsboei gegooid. Het team komt uit de in G League, de wachtkamer van de NBA. De Windy City Bulls zijn de satellietclub van het NBA-team uit Chicago, dat bij blessures een beroep kan doen op spelers van de G League-ploeg.



Chicago wordt met de komst van Bleijenbergh steeds meer een Belgisch basketbalbastion. WNBA-ploeg Chicago Sky telt met Julie Allemand en Emma Meesseman twee Belgen in het team, Ann Wauters is er assistent-coach.



Bleijenbergh zal wel nog even geduld moeten oefenen voor hij mag afreizen naar de VS. De forward zat vorige week in de kern van de Belgian Lions voor de interlands tegen Letland, maar moest verstek laten gaan met een coronabesmetting.