Karl en José evalueren de grote ploegen na het openingsweekend: "Twee blokken steken erbovenuit"

Wout van Aert en Fabio Jakobsen: het openingsweekend bracht de winnaars die we verwacht hadden. Zijn de verwachtingen ook ingelost?

De Cauwer: "Nee, ik had toch andere koersen verwacht. Zowel gisteren als vandaag had ik meer bagarre, meer tumult verwacht. Vergis je niet: de zege van Van Aert staat buiten kijf, net als wat Jakobsen allemaal doet. Maar in de finale van Kuurne zijn er nog 3 mannen voorop en zijn er geen ploegen die zich organiseren in de achtergrond... Kortom: ik vind de uitslagen van beide wedstrijden straffer dan het koersverloop."

Evalueren we de ploegen eens, José? Te beginnen met Quick Step-Alpha Vinyl. Moeten ze zich zorgen maken dat ze in de breedte niet sterk genoeg zijn?

“Neen, want er komt nog zóveel aan. En uiteindelijk zullen ze ongetwijfeld weer winnen. Ik had wel een sterkere Lampaert verwacht. Na zijn prestaties in de Algarve dacht ik dat hij fluitend het openingsweekend zou induiken. Ook Sénéchal had ik sterker verwacht." "Daarnaast heb je een Kasper Asgreen die uit ziekte komt, maar wel al steengoed rijdt en nog beter moet worden. Ach, misschien rijden ze over 4 weken wel alles kapot in de periode van de waarheid."

Tim Merlier is niet genoeg wringer, misschien wel net iets te braaf. José De Cauwer

Alpecin-Fenix dan. Zij eindigen het weekend zonder een ereplaats.

De Cauwer: "Typisch Tim Merlier in zo'n finale als Kuurne. Die is niet genoeg wringer, misschien wel net iets te braaf. Of misschien net de goeie benen niet. Philipsen gaat wel in de buurt van die mannen zitten. Weet je, het is al straf dat we die ploeg naast Jumbo en Quick Step zetten."

Hebben ze een kans laten liggen door Philipsen niet te laten starten? Is hij iemand voor Gent-Wevelgem?

De Cauwer: "Je kan niet overal zijn, hé. Hij heeft toch twee World Tour-wedstrijden gewonnen. Dat hadden er zelfs drie kunnen zijn. Jasper zal terugkeren naar Vlaanderen om te bewijzen dat hij dit soort koersen aankan - daar ben ik heel benieuwd naar." "Volgens mij kan hij dat, op basis van wat ik zag bij de beloften. Jasper is een klassiek type die sneller is geworden dan gedacht. Ook Adrie van der Poel gelooft erin."

Lotto-Soudal heeft zich in het openingsweekend dan weer flink laten zien. Evenwel zonder te oogsten.

De Cauwer: "Dat is hetzelfde verhaal als bij Alpecin. Ze moeten echt op volle sterkte zijn om te oogsten. Lotto-Soudal is geen ploeg die op verschillende fronten goed kan zijn. Laat ze hier starten met hun beste ploeg en ze kunnen zomaar winnen. Op naar Milaan-Sanremo, waar Ewan vorig jaar tweede werd."

We kunnen niet van Jasper Stuyven verwachten dat hij ineens zijn voet naast mannen als Van Aert, Van der Poel en Asgreen zet.

Trek-Segafredo tot slot. Mag het daar meer zijn? Veel meer zelfs misschien?

De Cauwer: "Ja, maar we kunnen niet van Jasper Stuyven verwachten dat hij ineens zijn voet naast mannen als Van Aert, Van der Poel en Asgreen zet. Evenmin van Theuns en Pedersen. Al zal die ploeg zeker nog ver komen dit voorjaar. Alleen steken er twee ploegen bovenuit die de koers moeten dragen: Jumbo-Visma en Quick Step-Alpha Vinyl."

Nog één naam om helemaal af te sluiten: ik zag Pidcock 2 dagen meestrijden in de frontlinie. Moet hij niet eens snoeien in zijn zware programma?