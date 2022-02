Johan Museeuw kreeg telefoon van Tchmil: "Weet niet of ik er morgen nog ben, ik ga vechten"

Het was een mooi openingsweekend van het Vlaamse wielerjaar, maar voor veel mensen staat de schoonheid van sport momenteel in de schaduw van de lelijkheid van de oorlog in Oekraïne. Het is een gevoel dat Johan Museeuw deelt na een telefoontje van een oude bekende.

Museeuw kreeg zondagmiddag telefoon van Andrei Tchmil (59 jaar). In een video op Facebook vertelt Museeuw wat Tchmil te vertellen had.

"We hebben vroeger veel oorlogen uitgevochten op de fiets, maar nu zit ik middenin een oorlog, zei Andre me. Ik woon op het grensgebied op 100 kilometer van waar gevochten wordt. En ze schuiven op."

"Hij (Tchmil) zei dat hij zijn vrouw en hun zoontje van 1 jaar oud weggestuurd heeft naar Roemenië om hen te beschermen, maar dat hij zelf daar gaat blijven. Ik ga vechten. Ik ga het verdedigen."

Of Tchmil daarbij bedoelt dat hij zijn huis en bezittingen wil verdedigen of actief wil meevechten, vertelt Museeuw niet, maar Tchmil houdt in elk geval rekening met het ergste.