FIFA verplicht Rusland op neutraal veld te spelen, maar geeft geen uitsluitsel over WK

Rusland speelt normaal in maart de play-offs van de WK-kwalificaties voor eht WK in Qatar. In de halve finale moet Rusland tegen Polen. In een eventuele finale van de play-offs zou Zweden of Tsjechië de tegenstander zijn.

Polen, Zweden en Tsjechië hebben al laten weten dat ze niet tegen Rusland willen spelen.

"We hebben de standpunten van die landen gehoord en zijn al in dialoog gegaan. De FIFA blijft in nauw contact om samen te zoeken naar passende en acceptabele oplossingen", blijft FIFA voorlopig vaag.