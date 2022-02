De sterren voor Kuurne-Brussel-Kuurne: Ewan en Jakobsen zijn de topfavorieten

***

De topfavorieten van de surfers in onze poll zijn ook de grootste kanshebbers vandaag volgens onze jury: Fabio Jakobsen en Caleb Ewan.



Jakobsen is prima begonnen aan het seizoen, zijn teller staat al op 4 zeges. De Nederlander won in de Ronde van Valencia en in de Ronde van de Algarve telkens 2 ritten en is zondag ongetwijfeld het speerpunt van Quick Step-Alpha Vinyl, dat na een fletse omloop uit zal zijn op revanche.



Ewan is misschien ietwat een vreemde eend in de bijt tijdens een Vlaamse voorjaarskoers, maar snel is de Australiër zonder meer. Dat toonde hij dit jaar al met zeges in de Saudi Tour en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Voor Ewan wordt het zijn 2e deelname in Kuurne. Zes jaar geleden, toen Jasper Stuyven won, finishte hij als 15e.

**

Als er gesprint wordt in Kuurne is Tim Merlier uiteraard ook een van de namen om in de gaten te houden. De Belg is vandaag de onbetwiste kopman van Alpecin-Fenix, want Jasper Philipsen vertoefde de voorbije dagen in de UAE Tour. In de Algarve werd hij dit seizoen al een keer 2e na Jakobsen.



De Sporza-jury deelt ook 2 sterren uit aan Christophe Laporte, door onze kenners ook al getipt als puntenkanon in onze Wielermanager. In afwezigheid van Wout van Aert kan de Fransman rekenen op de volledige steun van het sterke Jumbo-Visma-blok. Slaat hij meteen toe in zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg?



Twee sterren zijn er ten slotte ook voor Sonny Colbrelli, gisteren nog 2e in de Omloop achter een onnavolgbare Wout van Aert. Die is er zondag niet bij en als Colbrelli met een groepje naar de finish kan trekken, kan hij sowieso mooie papieren voorleggen.

*

De Sporza-jury kent nog 1 ster toe aan een kwintet renners, onder meer aan Tom Pidcock, gisteren nog 18e in de Omloop. De jonge Brit werd vorig jaar 3e in Kuurne en heeft al bewezen dat hij na een zware koers nog een sterk eindschot in de benen heeft.



Dat kan ook gezegd worden van Giacomo Nizzolo, die vorig jaar in Gent-Wevelgem alleen Wout van Aert voor zich moest dulden. De Italiaanse snelle jongen, in 2020 al eens 2e in Kuurne, verzamelde dit seizoen al 2 ereplaatsen in Spanje. De vorm is dus aanwezig.



Ook John Degenkolb is volgens onze experts een naam om rekening mee te houden. De Duitser werd gisteren anoniem 43e in de Omloop, wat voor de DSM-renner zijn eerste koers van het jaar was.



Altijd een naam om niet uit het oog te verliezen wanneer er gespurt mag worden, is Alexander Kristoff. De sterke Noor heeft het volume om de zwaarste stroken op het parcours te overleven en de snelle benen om het af te maken aan de streep. Hij stond in Kuurne al 3 keer op het podium, maar winnen lukte nog nooit.



De laatste ster is voor Florian Sénéchal, de vrijbuiter van Quick Step-Alpha Vinyl. De Fransman moet binnen zijn eigen team wellicht Jakobsen voor zich dulden in de pikorde, maar als de Nederlander het laat afweten, zit Sénéchal ongetwijfeld op het vinkentouw.