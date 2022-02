Aan de finish stonden vrouwlief Sarah en zoontje Georges al te glunderen. De kleinste Van Aert zag hoe papa Wout solo over de streep kwam in de Omloop. Ze vierden het met een kus en een high five. "Die kleine denkt dat koers alleen maar winnen is", lachte onze commentator José De Cauwer. Bekijk hieronder de beelden.