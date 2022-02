Patrick Lefevere is ontgoocheld: "Snel duidelijk dat het niet veel soeps zou worden"

Voor de start van het klassieke voorjaar werden Jumbo-Visma en Quick Step-Alpha Vinyl naar voren geschoven als de twee allesbepalende blokken. Maar terwijl de gele brigade de verwachtingen inloste, was het bij de blauwe brigade maar povertjes.

"Wij hebben geen team dat kan knokken vanuit de verdediging. We moeten anticiperen en dat hebben wij vandaag niet gedaan of niet kunnen doen."

"Ik zag de bui al snel hangen toen Yves Lampaert op kop van de groep moest gaan sleuren. Het werd toen al duidelijk dat het niet veel soeps zou worden."

"Pas op, ik ga de jongens nu niet afbreken. Tim Declercq zijn we spijtig genoeg kwijt voor een hele tijd. Kasper Asgreen reed vandaag twee keer lek op een heel ambetant moment. Bovendien heeft die een trainingsachterstand opgelopen na zijn coronabesmetting. Hij is dus nog niet top."

"Josef Cerny en Iljo Keisse hebben een hele tijd op kop gereden. Zo hou je niet veel mannetjes meer over voor de finale. Florian Sénéchal en Zdenek Stybar hebben we nooit echt nadrukkelijk in de finale in beeld gezien."