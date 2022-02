Lotte Kopecky: "Het was wachten tot Van Vleuten haar move zou maken"

"Ik wist dat ik na de Muur moest blijven rijden"

Kopecky streed met de besten mee op de Muur van Geraardsbergen, maar kon wat later op de Bosberg niet volgen toen de beslissing viel. In de sprint om de derde plek mengde ze zich uiteindelijk niet meer.

Haar ploeggenote Demi Vollering was wel mee, maar liet zich in de sprint verrassen door de onverslijtbare Annemiek van Vleuten. "Op het einde van een wedstrijd ben je nooit honderd procent zeker", sprak Kopecky na afloop over de sprint.

"We hadden wel honderd procent vertrouwen dat Demi het kon afmaken, maar je hebt nooit een garantie. We hebben met de ploeg een enorm sterke wedstrijd gereden en waren overal mee. Hopelijk schieten we volgende keer wel raak."

Kopecky toonde zich in het shirt van haar nieuwe team SD Worx, volgens Maarten Vangramberen het "Real Madrid van de vrouwenkoers". "Ik voel me er enorm goed thuis", legde Kopecky uit.

"Ik heb me heel goed geamuseerd vandaag. In de eerste vlucht was ploeggenote Reusser mee, op de Muur reed Vollering mee en uiteindelijk zitten we met drie in de kopgroep op de Bosberg. Uiteindelijk kon Vollering nog eens mee." Kopecky maakte lang mee oorlog aan het front, maar kon op de cruciale punten nét niet aanpikken. "Het was wachten tot Van Vleuten haar move maakte op de Muur. Oftewel ben je mee op de Muur, oftewel blijf je hangen. Ik bleef hangen op tien meter en kreeg het gat niet meteen toe."

"Maar ik wist dat ik moest blijven rijden, want als Longo Borghini tot bij mij zou komen dan zou zij niet mee overnemen, omdat Balsamo nog in de achtergrond zat. Ik wist dat ik mijn eigen tempo moest behouden om me niet te vergalopperen voor de Bosberg, want daar moest ik mee over raken."



"Met het ouder worden heb ik geleerd om dingen los te laten"