Goaltjesdief Michy Batshuayi zet Besiktas met 2 goals op het Europese spoor

Het eerste deel van het seizoen, zowel in eigen land maar zeker ook in Europa, was dramatisch voor Besiktas. Maar sinds de jaarwende staat de trein wel op rails. Besiktas verloor nog geen enkele keer in 2022.

Tegen Sivasspor had Besiktas het wel niet onder de markt, maar gelukkig heeft Michy Batshuayi zijn torinstinct helemaal teruggevonden. Bij de 0-1 twijfelde hij niet ter hoogte van de strafschoppunt en bij de 1-3 mocht hij effectief een penalty trappen vanaf diezelfde stip.

Batshuayi zit nu aan 11 competitiegoals dit seizoen. Slechts 3 spelers doen beter: Umut Bozok, Andreas Cornelius en Aleksandar Pesic.

In het klassement is Besiktas opgerukt naar de 5e plaats, op 5 punten van plaats 2. Aan Trabzonspor is dit seizoen niets te doen in de Süper Lig, zij hebben al 17 punten voorsprong.