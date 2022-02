BK atletiek: Cynthia Bolingo snelt naar WK-limiet op 60m, maar loopt knieblessure op in finale

Cynthia Bolingo heeft vandaag op het BK indoor atletiek in Louvain-la-Neuve een toptijd neergezet in de reeksen van de 60 meter.

Ze snelde na 7"25 al over de streep. Dat is vijf honderdsten onder de limiet voor het WK indoor in Belgrado.De enige Belgische die ooit sneller liep dan Bolingo, is Kim Gevaert met 7"10.

Bolingo deed vandaag maar liefst 15 honderdsten van haar persoonlijk record. Ze plaatste zich eerder al voor het WK indoor op de 400 meter, maar haar coach Carole Bam wist zaterdag aan Belga te vertellen dat het een serieuze optie is om in Belgrado voor de 60 meter te opteren. Dat is in haar ogen beter de combineren met de 4x400 meter.

Rani Rosius, eveneens al geplaatst voor Belgrado op de 60 meter, klokte in de reeksen 7"35.

Bolingo kreeg ook af te rekenen met pech. In de finale van de 60 meter liep onze landgenote een kneiblessure op. Er schoot iets in haar knie en ze belandde op de grond, waar ze lange tijd bleef liggen. Carole Bam, de coach van Bolingo, bevestigde inmiddels al dat het om een knieblessure gaat. De ernst is nog niet duidelijk, maar op het eerste gezicht zag het er een bijzonder zware blessure uit.

De zege ging dan naar Rani Rosius met een tijd van 7"35.